Incidente sulla Sp3 ad Albenga: due auto coinvolte, ferite mamma e figlia

Albenga. Incidente stradale lungo la Sp3 ad Albenga. Si è verificato una manciata di minuti prima di mezzogiorno.

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro, con un impatto molto violento, tra due auto con due persone ferite: mamma e figlia.

Immediati i soccorsi: sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e l’automedica del 118.

La bimba, per fortuna, non ha riportato gravi traumi ed è stata accompagnata in via precauzionale, in codice verde, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Più gravi, invece, le condizioni della mamma, che è stata accompagnata in ambulanza presso il nosocomio pietrose in codice rosso.