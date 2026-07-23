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Allarme

Incidente sulla Sp3 ad Albenga: due auto coinvolte, ferite mamma e figlia

Il sinistro è avvenuto un manciata di minuti prima di mezzogiorno

Generico luglio 2026

Albenga. Incidente stradale lungo la Sp3 ad Albenga. Si è verificato una manciata di minuti prima di mezzogiorno. 

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro, con un impatto molto violento, tra due auto con due persone ferite: mamma e figlia. 

Immediati i soccorsi: sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e l’automedica del 118. 

La bimba, per fortuna, non ha riportato gravi traumi ed è stata accompagnata in via precauzionale, in codice verde, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Più gravi, invece, le condizioni della mamma, che è stata accompagnata in ambulanza presso il nosocomio pietrose in codice rosso.

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