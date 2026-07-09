Albenga, il Premio Fidapa “Eccellenza Donna” alla pilota di rally Rachele Somaschini

Albenga. Sabato 11 luglio la sezione di Albenga di Fidapa BPW Italy, nell’ambito della programmazione della propria attività sociale, celebrerà la tredicesima edizione del Premio Fidapa “Eccellenza Donna” ideato per onorare le donne che si sono distinte per l’eccellenza conseguita nel proprio ambito professionale ed il contributo apportato alla società.

La presidente Paola Allaria, unitamente a tutte le socie, consegnerà il prestigioso riconoscimento a Rachele Somaschini, pilota di rally, nell’occasione intervistata da Giulia Bico, codriver e rappresentante Young della sezione, per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti, quale pilota automobilistica italiana, non ultimo la partecipazione alla Dakar Classic 2026, in Arabia Saudita, il primo equipaggio italiano interamente femminile nella storia della competizione.

E’ anche fondatrice dell’iniziativa charity “CorrerePerUnRespiro”, che le ha consentito di unire la sua passione per i motori alla necessità di sensibilizzare ed informare sull’importanza della ricerca scientifica sulla fibrosa cistica, cui è succeduto altresì il progetto editoriale mediante la pubblicazione del suo primo libro autobiografico e solidale dall’omonimo titolo.

L’evento si terrà nella giornata di sabato 11 luglio alle ore 21.00 in Albenga presso la prestigiosa Villa sul Viale alla presenza della presidente distrettuale Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest Stefania Chinellato.

La Fidapa BPW Italy Sezione di Albenga ringrazia “il Comune di Albenga per il patrocinio concesso, nonché la Delegazione di Savona del Faied altresì tutti gli sponsor che si sono resi disponibili ed hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”.

Per info e prenotazioni sino ad esaurimento posti: fidapalbenga@gmail.com.