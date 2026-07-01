Albenga, fulmine colpisce due palme: incendio domato dai vigili del fuoco

Albenga. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 1 luglio, ad Albenga (in via Che Guevara), dove un fulmine ha colpito due palme durante un violento temporale. A seguito dell’impatto, entrambe le piante hanno preso fuoco, sprigionando una densa coltre di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi alla vegetazione circostante o ad altre strutture vicine.

Non si registrano feriti né intossicati. L’episodio è avvenuto nel corso del peggioramento delle condizioni meteo che ha interessato la zona, con intensa attività elettrica e forti precipitazioni.