Albenga, danneggia diverse auto poi aggredisce i carabinieri: 24enne fermato con spray urticante e denunciato

Albenga. I carabinieri della Compagnia di Albenga hanno denunciato un 24enne nordafricano, pregiudicato irregolare e senza fissa dimora, per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sorpreso mentre danneggiava alcune autovetture parcheggiate nel centro cittadino ingauno, a causa dell’abuso di bevande alcoliche, ha opposto un’energica reazione nei confronti dei militari.

Per contenerlo, sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante.

Poi, durante i controlli della circolazione stradale, i militari hanno denunciato anche un 39enne, anche lui straniero, già noto alle Forze dell’Ordine e irregolare sul territorio italiano, sorpreso alla guida di un motociclo sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita.