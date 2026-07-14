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Albenga, danneggia diverse auto poi aggredisce i carabinieri: 24enne fermato con spray urticante e denunciato

Denunciato anche un 39enne sorpreso alla guida di un motociclo senza patente, in quanto mai conseguita

carabinieri notte

Albenga. I carabinieri della Compagnia di Albenga hanno denunciato un 24enne nordafricano, pregiudicato irregolare e senza fissa dimora, per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sorpreso mentre danneggiava alcune autovetture parcheggiate nel centro cittadino ingauno, a causa dell’abuso di bevande alcoliche, ha opposto un’energica reazione nei confronti dei militari.

Per contenerlo, sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante.

Poi, durante i controlli della circolazione stradale, i militari hanno denunciato anche un 39enne, anche lui straniero, già noto alle Forze dell’Ordine e irregolare sul territorio italiano, sorpreso alla guida di un motociclo sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita.

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