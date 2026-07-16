Alassio verso la nuova sala cinema, teatro e congressi: indetta la Conferenza dei Servizi per il recupero dell’ex Ritz

E’ stata formalmente indetta da parte del Comune di Alassio la Conferenza dei Servizi relativa all’istanza di Permesso di Costruire e Autorizzazione Unica SUAP per il progetto di riqualificazione dell’area compresa tra via Papa Leone XIII e via Giuseppe Mazzini, corrispondente all’immobile dell’ex Cinema Colombo.

L’intervento, presentato dalla società Arimondo Srl, prevede la ristrutturazione edilizia mediante demoricostruzione con riduzione del volume esistente, il recupero dello spazio porticato e la realizzazione di una media struttura di vendita commerciale con relativi parcheggi. Il progetto comprende inoltre il recupero dell’ex Cinema Ritz di via Giuseppe Mazzini, che, al termine dei lavori, sarà ceduto al Comune di Alassio. Con questo step formale si avvicina così la realizzazione della nuova sala Cinema, Teatro e Congressi della città di Alassio.

La Conferenza dei Servizi coinvolgerà gli enti e le amministrazioni competenti, tra cui la Provincia di Savona, Rete Ferroviaria Italiana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e gli uffici comunali interessati, chiamati a esprimere i rispettivi pareri e autorizzazioni nell’ambito del procedimento.

L’iter prevede che entro il prossimo 29 luglio le amministrazioni coinvolte possano richiedere eventuali integrazioni documentali o chiarimenti. In assenza di richieste, le determinazioni dovranno essere rese entro il 14 settembre e la conclusione motivata della Conferenza dei Servizi è prevista entro il 18 settembre. Qualora, invece, vengano richieste integrazioni, queste dovranno essere prodotte entro trenta giorni e il termine per l’espressione dei pareri sarà prorogato al 14 ottobre, con conclusione del procedimento entro il 19 ottobre 2026. È inoltre già stata individuata la data del 24 settembre, o in alternativa del 23 ottobre 2026 nel caso di richiesta di integrazioni, per l’eventuale svolgimento di una riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, qualora si rendesse necessaria.

Il progetto è accompagnato da una completa documentazione tecnica comprendente elaborati urbanistici, architettonici, strutturali, geologici, impiantistici, acustici, commerciali e antincendio, oltre agli studi relativi alla viabilità, alla mitigazione degli impatti acustici e vibrazionali, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla sicurezza e alle interferenze con la linea ferroviaria.

Il procedimento è seguito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alassio. Il responsabile del procedimento è il geom. Giulia Moltoni, mentre il dirigente competente è l’ing. Enrico Paliotto.

Il sindaco Marco Melgrati dichiara: “Questo passaggio formale segna un momento molto importante nel percorso che ci porterà alla realizzazione della nuova sala Cinema, Teatro e Congressi della città di Alassio nell’ex Cinema Ritz, ristrutturato e trasformato in una moderna sala polifunzionale da 250 posti, con adeguate caratteristiche tecniche e spazi accessori funzionali alla destinazione d’uso, quali camerini, guardaroba e un ampio foyer. Il palco avrà un’altezza adatta a ospitare spettacoli teatrali e congressi, e l’accesso diretto dalla via Aurelia renderà l’ingresso Inoltre, nell’ambito del progetto, saranno resi disponibili presso l’ex Cinema Colombo – il cui immobile sarà riqualificato dalla società Arimondo attraverso la realizzazione di una media struttura di vendita commerciale – numerosi posti auto a pagamento, fruibili da cittadini e ospiti nelle ore serali e notturne, dalle 20 alle 8, secondo una modalità di utilizzo a rotazione. Con la futura apertura del Ritz, immaginiamo anche la possibilità di installare tabelloni luminosi esterni, per la proiezione di video promozionali su Alassio e informazioni sugli eventi in programma, valorizzando ulteriormente l’ingresso lungo l’Aurelia. Si tratta di progetto di grande rilievo, al quale teniamo moltissimo, che consente di riqualificare questa zona centrale di Alassio e restituire alla collettività uno spazio moderno e funzionale dedicato alla cultura, agli spettacoli, al teatro e ai congressi, pienamente al servizio della città”.

“Con la convocazione della Conferenza dei Servizi – spiega l’assessore all’Urbanistica Franca Giannotta – entriamo nella fase concreta di attuazione di un intervento che rappresenta un’importante opportunità di rigenerazione urbana, capace di coniugare le esigenze dell’iniziativa privata con gli interessi della collettività e della città. Un percorso virtuoso che permetterà di restituire nuova vita all’ex Cinema Ritz, trasformandolo in un polo culturale di proprietà comunale, aperto alla cittadinanza, moderno, accessibile e funzionale, pienamente integrato nel tessuto urbano”.