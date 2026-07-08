Alassio, scontro moto-auto in via Giancardi: un ferito grave e soccorsi mobilitati

Alassio. Incidente stradale nella serata odierna (8 luglio). È avvenuto poco dopo le 22, in via Francesco Maria Giancardi.

Stando a quanto riferito, si è trattato di un violento scontro tra una moto ed un’auto, con il conducente della due ruote, un uomo sulla cinquantina, che ha avuto la peggio.

Sbalzato dalla sella ha riportato diversi traumi e ferite. Tempestivo l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento d’urgenza, in codice rosso, in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure.

Alla Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi del caso, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.