Alassio: prosegue il presidio domenicale della Polizia Locale sul Molo per garantire sicurezza, decoro e corretta fruizione dell’area

Alassio. È proseguito per tutta la giornata di ieri, domenica 12 luglio, il servizio di presidio della Polizia Locale sul Molo di Alassio, avviato lo scorso 5 luglio e confermato per tutte le domeniche dei mesi di luglio e agosto.

Il servizio della Polizia Locale si svolge dalla mattina fino al tardo pomeriggio, con l’obiettivo di garantire vigilanza, prevenzione e il rispetto delle regole in un’area particolarmente frequentata da cittadini e turisti. Nelle prime due domeniche di attività sono stati identificati diversi soggetti ed è stata garantita la corretta fruizione del Molo da parte di tutti gli utenti.

“L’attività, già sperimentata con risultati positivi nella scorsa stagione estiva – spiega il comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella – completa il sistema di controllo e vigilanza svolto durante il fine settimana sul Molo. Si tratta di un servizio finalizzato a garantire vigilanza e mantenimento del decoro in un’area dalla posizione strategica e particolarmente frequentata, che talvolta veniva impropriamente utilizzata come fosse un arenile libero, con bivacchi, stesura di asciugamani e altre modalità di occupazione non consentite dalle norme vigenti, in particolare dal Regolamento di Polizia Urbana”.

“Desidero ringraziare la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – per l’impegno e la presenza costante che, attraverso questi presidi, ci consentono di garantire il decoro del Molo e permettere a residenti e visitatori di vivere questo spazio in tranquillità e sicurezza”.