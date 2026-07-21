Alassio, prima applicazione dell’ordinanza anti-alcol: sanzionata un’attività commerciale

Alassio. Nel terzo fine settimana di vigore dell’ordinanza del sindaco di Alassio Marco Melgrati che limita la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche durante i fine settimana, è stata accertata dalla Polizia Locale una violazione del provvedimento da parte di un’attività commerciale della città.

“Nei confronti dell’esercizio – spiega l’assessore al Commercio, Franca Giannotta – è stata elevata una sanzione amministrativa e l’attività è stata inoltre segnalata all’Ufficio Commercio del Comune di Alassio per gli eventuali provvedimenti di competenza”.

L’ordinanza, in vigore dal 3 luglio al 3 agosto e destinata a essere rinnovata anche per il mese successivo, vieta nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in qualunque tipo di contenitore, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo. Il provvedimento, lo ricordiamo, riguarda gli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio o alla somministrazione di alimenti e bevande con possibilità di asporto, compresi i circoli privati e i distributori automatici.

“Questo provvedimento che abbiamo attivato già da alcuni anni nel periodo di luglio e agosto – sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati – nasce dall’esigenza di prevenire i fenomeni legati al consumo eccessivo di alcol che, soprattutto durante questo periodo di intensa frequentazione della nostra città, si traducono in schiamazzi, disturbo della quiete pubblica, degrado e situazioni di rischio che vogliamo evitare. L’obiettivo è come sempre quello di tutelare al massimo la vivibilità della città e la sicurezza di cittadini, turisti ed esercenti, confidando nella più ampia collaborazione affinché l’estate ad Alassio possa essere vissuta al meglio da parte di tutti”.