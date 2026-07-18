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Sorpresa

Alassio, poliziotti intervengono per una lite e scoprono 16 piante e 8 litri di bevanda alla cannabis: arrestato un 63enne

I poliziotti erano intervenuti per sedare una banale lite tra proprietario di casa ed inquilino. Poi la sorpresa e l'arresto. Ora l'uomo, con precedenti, è accusato di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Generico luglio 2026
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Alassio. Ieri, la polizia di Stato del commissariato di Alassio ha tratto in arresto un sessantatreenne italiano, con precedenti, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, la volante del commissariato è intervenuta per una banale lite tra proprietario di casa ed inquilino, per recriminazioni sui canoni di locazione.

Durante l’intervento presso l’abitazione, i poliziotti hanno sedato il litigio e condotto le parti a più miti consigli.

L’attenzione degli operatori, durante l’intervento è stata attirata dal rigoglioso orto del proprietario di casa dove, vicino alle classiche verdure di stagione, spiccavano almeno sedici piante di quella che è apparsa da subito marijuana.

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I successivi accertamenti dei poliziotti del Commissariato hanno permesso di accertare l’effettiva illegalità della piantagione e di rinvenire oltre 8 litri di bevanda a base di cannabis e circa 4 grammi di marijuana seccata e sminuzzata, oltre ad un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre li materiale è stato posto sotto sequestro.

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