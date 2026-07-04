  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cordoglio

Alassio, lutto per la morte di Rita Vitaloni Mantellassi

Storica commerciante di Alassio. Il sindaco Melgrati e l'assessore Giannotta: "Hai lasciato un segno indelebile nella nostra comunità"

candele lutto generica

Alassio. “Da parte nostra e di tutta l’Amministrazione comunale ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita di Rita Vitaloni Mantellassi, storica commerciante cittadina e protagonista insieme al marito Egidio, albergatore e già Presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio, dello sviluppo del turismo e del commercio locale”.

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore al Commercio Franca Giannotta a seguito della scomparsa della signora Rita Vitaloni Mantellassi, conosciuta come Joan.

“Cara Joan, hai lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e ti ricorderemo sempre con affetto”, concludono.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.