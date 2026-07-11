Alassio, lunedì 13 luglio i funerali di Matteo Recupero

Alassioa. Sono stati fissati i funerali di Matteo Recupero, il 39enne deceduto questa mattina (11 luglio) in un tragico incidente avvenuto ad Alassio.

Le esequie saranno celebrate lunedì 13 luglio, alle 15, nella chiesa di Sant’Ambrogio, ad Alassio.

Da sempre impegnato nel settore della ristorazione, Matteo era molto conosciuto, stimato e apprezzato sia ad Albenga che ad Alassio.

“Un ragazzo meraviglioso, sempre con il sorriso, che viveva per la sua famiglia e, soprattutto, per le sue bambine”, il ricordo di chi ben lo conosceva.

Recupero, infatti, era sposato con Ottavia Pio ed era padre di due bimbe.

Il sinistro si è verificato sulla via Aurelia: il 39enne, alla guida di uno scooter, procedeva da Alassio in direzione Albenga, con un altro passeggero a bordo, rimasto ferito ma per fortuna in modo non grave.

All’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il marciapiede ed alcuni vasi di fiori posti a bordo strada. Nonostante i tentativi dei sanitari, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Nelle ultime ore, non si contano i messaggi, in particolare sui social, in suo ricordo e di vicinanza alla famiglia, a dimostrazione di quanto fosse amato e benvoluto da tutti.