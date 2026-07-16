Alassio, interventi edilizi: lettera intimidatoria al sindaco Melgrati

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati rende noto che nei giorni scorsi è stata recapitata al Comune una lettera anonima, spedita mediante posta ordinaria dalla Lombardia, contenente gravi espressioni fortemente intimidatorie e offensive nei confronti della sua persona e dell’Amministrazione comunale.

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti e il sindaco ha già presentato formale querela contro ignoti, affinché siano svolti tutti gli accertamenti necessari per individuare gli autori e fare piena luce sull’accaduto.

Il sindaco Marco Melgrati dichiara: “Al di là della preoccupazione personale e di quella che inevitabilmente coinvolge tutta l’Amministrazione comunale, destinataria di un messaggio dai toni gravemente intimidatori, nel quale vengono attribuite responsabilità per interventi edilizi, peraltro del tutto legittimi, assolutamente non imputabili né alla mia persona né alla Giunta comunale, ho ritenuto doveroso presentare immediatamente querela affinché i responsabili di questo atto vile siano individuati”.

“Si tratta di un gesto inaccettabile che colpisce non solo chi oggi rappresenta l’istituzione comunale ma anche i principi di legalità, convivenza civile e rispetto delle istituzioni che sono alla base della nostra comunità e che hanno sempre contraddistinto Alassio. Esprimo piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della magistratura, che sapranno svolgere ogni opportuna verifica”.

Intanto, arriva la solidarietà del consigliere Jan Casella (Alassio di Tutti): “Esprimiamo solidarietà al sindaco Marco Melgrati per le minacce anonime che lo hanno colpito. Nonostante la grande differenza di opinioni, esiste un limite invalicabile tra il diritto-dovere di critica e le intimidazioni, che sono inaccettabili. È legittimo contestare, anche duramente, l’operato di un avversario: ma bisogna sempre metterci la faccia. Nessuna tolleranza verso chi vuole affrontare le questioni con prepotenza, insulti e violenza”.