Alassio, il 7 agosto la PFM in concerto a Parco San Rocco con il tour “Doppia Traccia”

Alassio. Mentre il concerto in programma il 4 agosto all’Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco con protagonista il rapper Artie 5ive è ormai prossimo al sold out, sale l’attesa per l’appuntamento imperdibile del prossimo 7 agosto, alle ore 21:30, con la PFM – Premiata Forneria Marconi, che salirà sul palco dello stesso suggestivo auditorium recentemente rinnovato nell’ambito degli eventi estivi promossi dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Sarà una serata speciale, nella quale il pubblico potrà vivere un viaggio emozionante attraverso la storia della band e le indimenticabili interpretazioni del repertorio di Fabrizio De André, in uno spettacolo che continua a conquistare generazioni di appassionati. La PFM torna, infatti, in tour con “Doppia Traccia”, che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto è diviso in due parti: la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”; la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André”, con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Sul palco saliranno Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Un’occasione preziosa per lasciarsi travolgere, in una serata da ricordare, dallo stile inconfondibile della PFM, che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado, con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Le prevendite sono disponibili presso La Casa del Disco, in via Vittorio Veneto 60 ad Alassio, e sul circuito TicketSms.