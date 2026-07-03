Alassio, controlli della Polizia Locale nelle spiagge libere: 9 multe per bivacchi con tende e gazebo

Alassio. Sono già nove i verbali contestati dal personale della Polizia Locale di Alassio per i bivacchi nelle spiagge libere con tende e gazebi dopo un’intensa attività di controllo effettuata in queste prime settimane estive sul litorale alassino. Le sanzioni hanno riguardato soprattutto la zona di levante, nei pressi del molo Ferrando di fronte al Largo Fiamme Gialle.

Gli agenti hanno provveduto all’identificazione dei soggetti responsabili ed in un caso anche al sequestro del materiale utilizzato per i giacigli, così come previsto dall’Ordinanza Comunale di gestione del Demanio Marittimo. Nel corso delle operazioni, che dureranno per tutta la stagione estiva, sono anche stati segnalati alla Prefettura due giovani piemontesi, di origine rispettivamente egiziana e marocchina, per consumo di sostanze stupefacenti.

“Ringrazio il Comando – dice il sindaco Marco Melgrati – per questi primi risultati che rispondono pienamente agli indirizzi forniti dall’Amministrazione al fine tutelare la sicurezza di residenti e turisti e per garantire il decoro urbano.”