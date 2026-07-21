Alassio, ciclista cade in via Solva: intervengono i soccorsi, è grave

Alassio. Caduta per un ciclista nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 luglio, in via Solva ad Alassio.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo sarebbe caduto autonomamente. La dinamica dell’incidente è comunque ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio per prestare le prime cure al ferito. Dopo essere stato stabilizzato e intubato sul posto, il ciclista è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.