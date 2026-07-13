Alassio, blitz della Guardia Costiera contro i campeggiatori abusivi nelle spiagge libere: 9 multe

Alassio. Nell’ambito dell’attività di controllo denominata “Mare e laghi sicuri 2026”, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga – appartenente all’Ufficio Locale marittimo di Alassio – congiuntamente alle forze di pubblica sicurezza, hanno eseguito un’intensa attività di vigilanza nelle spiagge libere del Comune di Alassio finalizzata alla repressione di fenomeni di accampamento notturno mediante tende e gazebo.

L’operazione, svoltasi in più giornate, ha visto impegnata un’ingente quantità di militari ed agenti ed ha portato ad accertare e contestare 9 sanzioni amministrative per un totale di 1800 euro. L’attività svolta ha consentito di prevenire l’occupazione impropria delle spiagge libere mediante l’installazione di tende, attrezzature da campeggio e altri allestimenti non consentiti, contribuendo al ripristino delle condizioni di regolare utilizzo del demanio marittimo.

La costante presenza congiunta del personale operante ha inoltre costituito un efficace deterrente nei confronti di ulteriori condotte illecite, favorendo il rispetto della normativa vigente e garantendo una maggiore tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei fruitori e del decoro delle aree interessate.

L’attività di monitoraggio e controllo continuerà, in modo costante, su tutto il litorale di giurisdizione.