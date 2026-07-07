Al via il centro estivo ad Andora. Il vicesindaco Martino: “Giornate formative e un servizio per i genitori”

Andora. Da mercoledì primo luglio ha preso il via il Centro Estivo ad Andora. Il progetto ludico-didattico va dalle giornate in spiaggia ai giochi pomeridiani, fino all’assistenza per fare i compiti delle vacanze.

Un risultato frutto di un lavoro di squadra, che ha visto gli uffici comunali e la Cooperativa Start operare in stretta sinergia, riuscendo a organizzare un campo solare che soddisfa gli obiettivi dell’amministrazione comunale, fortemente motivata a dare riscontro alle esigenze manifestate dalle famiglie.

Sottolinea il vicesindaco Daniele Martino: “Il Centro Estivo di Andora ha la finalità di programmare giornate ricche di attività formative per i partecipanti e contemporaneamente fornire un servizio ai genitori per il periodo estivo. Ringrazio il sindaco Mauro Demichelis, il dott. Mattia Poggio e la dott.ssa Nadia Caruso dell’Ufficio Scuola, il dott. Claudio Brugnone e la dott.ssa Francesca Pecchio del Gruppo Start, gli educatori, gli animatori e gli ausiliari per l’attività propedeutica svolta e auguro una buona estate presso il Centro Estivo ai bambini e ai ragazzi frequentanti e alle loro famiglie”.