Al “Falcone” di Loano pronto il progetto per l’adeguamento sismico e antincendio

Loano. È in fase avanzata l’iter di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo agli interventi di adeguamento sismico e di adeguamento alle normativa di prevenzione incendi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Falcone” di Loano, sviluppato dall’Agenzia del Demanio nell’ambito della collaborazione istituzionale avviata con la Provincia di Savona.

L’iniziativa nasce dall’adesione della Provincia di Savona alla manifestazione di interesse promossa dall’Agenzia del Demanio, d’intesa con l’Unione delle Province Italiane (UPI), finalizzata a individuare interventi sugli edifici scolastici provinciali ai quali destinare attività di progettazione, servizi di ingegneria e architettura e assistenza tecnica, con onere economico e gestionale a totale carico dell’Agenzia. Tra le candidature presentate dalla Provincia è stato inserito il progetto di messa in sicurezza strutturale e antincendio del plesso scolastico di Loano, che è stato ammesso con priorità 1, ottenendo così il supporto tecnico della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio.

Grazie alla convenzione sottoscritta tra i due Enti, tali attività vengono svolte a titolo gratuito per la Provincia, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione provinciale. Sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione, predisposto dalla Provincia di Savona, l’Agenzia del Demanio ha quindi affidato, mediante procedura aperta, il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di adeguamento sismico e antincendio dell’edificio scolastico sito in Loano.

L’appalto, del valore a base di gara di oltre 314 mila euro, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da ITS S.r.l., con sede a Pieve di Soligo (TV), in qualità di mandataria, e da Musa Progetti Società Cooperativa di Ingegneria, con sede a Vittoria (RG), in qualità di mandante. L’importo contrattuale dell’incarico ammonta a circa 204 mila euro, oltre IVA e oneri previdenziali. Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato predisposto e rappresenta un passaggio fondamentale per la successiva realizzazione degli interventi, che consentiranno di migliorare significativamente i livelli di sicurezza strutturale e antincendio dell’istituto scolastico.

La Provincia di Savona è attualmente impegnata nella predisposizione degli atti necessari per l’attivazione della Conferenza dei Servizi, finalizzata all’approvazione del progetto, passaggio indispensabile per proseguire l’iter verso la progettazione esecutiva e la futura realizzazione delle opere.