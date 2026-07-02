Liguria. Primo Consiglio di amministrazione con la nuova governance per Aeroporto di Genova Spa.

Nel corso della riunione il consiglio ha conferito le deleghe al direttore generale Francesco D’Amico e ha assunto le deliberazioni previste in materia di funzionamento degli organi societari, compresa la definizione dei compensi degli amministratori. Il presidente Matteo Paroli ha confermato la rinuncia al compenso previsto.

Il cda ha inoltre ricevuto un’informativa sull’andamento dei traffici riferito al primo semestre 2026, che ha fatto registrare un incremento del numero dei passeggeri pari al 10,4% rispetto allo stesso periodo 2025.

“Quella di oggi è stata una seduta dedicata all’avvio operativo della nuova governance. Il consiglio ha iniziato il proprio lavoro affrontando i principali adempimenti istituzionali e i primi temi di gestione della società – ha detto il presidente Matteo Paroli – Ci attende un percorso che richiederà impegno, capacità di ascolto e condivisione degli obiettivi, nella consapevolezza del valore che l’Aeroporto di Genova rappresenta per la mobilità, l’economia e lo sviluppo del nostro territorio. I dati presentati oggi nel cda sono confortanti in tal senso, presentando una crescita dei voli nel solo mese di giugno del 17%”.

Il cda proseguirà nelle prossime settimane l’attività di approfondimento dei principali dossier strategici della società, tra i quali quello necessario per la valorizzazione della società in un’ottica di espansione dei traffici e di allargamento della compagine societaria con l’ingresso di un socio privato industriale e di altri soggetti pubblici espressione del territorio. Nei prossimi giorni è previsto anche un incontro del presidente Paroli e del direttore generale D’Amico con le rappresentanze sindacali in risposta ad una richiesta di confronto avanzata dalle stesse organizzazioni dei lavoratori.