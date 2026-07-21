Adoc Savona rinnova le cariche: Lucio Colella eletto presidente

Savona. Si è svolto questa mattina il congresso di Adoc Savona, con l’elezione della nuova presidenza. Lucio Colella è stato eletto presidente, Daniele Criniti vicepresidente ed Enzo Zangari tesoriere.

“L’obiettivo nel brevissimo termine è quello di fare crescere Adoc Savona sul territorio, consci delle tantissime sfide che ci attendono ma fiduciosi che il lavoro in coordinamento con le strutture regionale e nazionale e con la confederazione della Uil Liguria saranno il nostro motore”.

Al congresso è intervenuto il segretario generale della Uil Liguria Riccardo Serri, che ha ricordato Uill’importanza di restare al fianco dei consumatori della provincia in una fase estremamente delicata: la Uil Liguria è al fianco di Adoc e ribadisce che essere il sindacato delle persone va dimostrato ogni giorno, grazie al lavoro di categorie e associazioniUil.