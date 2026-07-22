Addio a Zoe, la labrador tra gli eroi soccorritori dopo il crollo del ponte Morandi

Liguria. È stata tra i primi ad arrivare sul luogo del crollo del ponte Morandi insieme con il suo conduttore, Rocco Tufarelli, contribuendo a cercare dispersi tra tonnellate di cemento e lamiere. Zoe, la cagnolina specializzata in Urban Search and Rescue in forze nei vigili del fuoco, è morta.

A darne notizia è stato Tufarelli, che con Zoe aveva un rapporto simbiotico: “Ciao piccola, sei stata un regalo, mi hai dato tanto come collega e tanto come compagna di mille passeggiate e avventure – è il triste messaggio d’addio sui social – ti sei addormentata con tutto il branco vicino, non è bastato per combattere la tua patologia. Fai buon viaggio».

Zoe era una labrador color miele del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco della Liguria. Il 14 agosto del 2018, giorno in cui è crollato il ponte Morandi, erano passati solo tre mesi dall’esame per ottenere la certificazione come cane da ricerca. Il crollo è stato per lei la prima prova in uno scenario reale: si era ferita a un polpastrello tra i detriti, ma dopo essere stata medicata era tornata nell’alveo del torrente, imbracata, per riprendere le ricerche.

Se n’è andata meno di una settimana dopo la sentenza di primo grado sul crollo, che ha condannato a 12 anni di carcere l’ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci.