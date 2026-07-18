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19 luglio

Ad Andora torna lo spettacolo dei fuochi d’artificio

L'evento è in programma domenica 19 luglio 2026 alle ore 22.30

Generico luglio 2026

Andora. L’Associazione Bagni Marini Andora, con il patrocinio del Comune di Andora, organizza il tradizionale Spettacolo dei Fuochi d’Artificio.

L’evento è in programma domenica 19 luglio 2026 alle ore 22.30.

Grazie a quattro punti di lancio distribuiti lungo il litorale – Molo Thor Heyerdahl, Lido 53, Molo Sacra Famiglia e Bagni Colombina – lo spettacolo sarà visibile da tutto il litorale di Andora, permettendo a residenti e turisti di assistere all’evento da ogni punto della costa.

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