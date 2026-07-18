Ad Andora torna lo spettacolo dei fuochi d’artificio

Andora. L’Associazione Bagni Marini Andora, con il patrocinio del Comune di Andora, organizza il tradizionale Spettacolo dei Fuochi d’Artificio.

L’evento è in programma domenica 19 luglio 2026 alle ore 22.30.

Grazie a quattro punti di lancio distribuiti lungo il litorale – Molo Thor Heyerdahl, Lido 53, Molo Sacra Famiglia e Bagni Colombina – lo spettacolo sarà visibile da tutto il litorale di Andora, permettendo a residenti e turisti di assistere all’evento da ogni punto della costa.