Ad Albissola torna “Vino & Caruggi”: mix di sapori, musica e arte

Albissola Marina. Tutto pronto per una serata che trasformerà le vie del centro in un percorso dedicato ai sapori, alla cultura e alla convivialità con “Vino & Caruggi”, l’evento che celebra il territorio attraverso il vino, la gastronomia, la musica e l’arte.

Domani, mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 18.30. L’iniziativa coinvolgerà le vie del centro con un itinerario pensato per valorizzare le eccellenze locali e offrire ai visitatori un’esperienza immersiva. Il percorso prevede la partecipazione di 10 cantine, 24 proposte enogastronomiche, 5 postazioni musicali con concerti dal vivo, momenti dedicati all’arte e alle attività commerciali del centro, creando un’atmosfera capace di unire tradizione, cultura e intrattenimento.

Per partecipare sarà possibile acquistare il Kit Vino & Caruggi presso gli stand dedicati. Il kit comprende tasca porta calice, calice e mappa dell’evento. Il costo è di 2 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Tra i momenti più attesi, “Calici al Cielo” in programma alle 22 in piazza del Popolo: un brindisi collettivo che riunirà partecipanti, produttori e operatori in un unico grande gesto di condivisione, simbolo dello spirito della manifestazione.

Vino & Caruggi si propone così come un’occasione per vivere il centro storico in modo autentico, riscoprendo il patrimonio enogastronomico locale attraverso degustazioni, musica dal vivo e momenti di incontro. L’evento si estenderà anche alla spiaggia libera di fronte al Comune, accessibile dal sottopasso, dove sarà allestita un’area speciale dedicata alla carne alla brace. I braceri, posizionati direttamente sulla sabbia, offriranno ai partecipanti l’occasione di gustare specialità appena preparate in una cornice unica, tra il profumo del mare e l’atmosfera della serata.

Lara Dellepiane, consigliera delegata al Commercio, che ha organizzato e pensato alla bella iniziativa: “Questo evento vuole essere molto più di una manifestazione enogastronomica è un invito a vivere Albissola Marina e riscoprire il valore della convivialità e a mettere al centro le eccellenze del territorio. Vino, cibo, arte e musica raccontano una comunità ricca di qualità e tradizioni. Il nostro obiettivo è creare occasioni di incontro, sostenere il commercio locale e promuovere le tante realtà che rendono il nostro territorio unico. Quest’anno più cantine più musica più proposte gastronomiche, più vino e caruggi che mai”.