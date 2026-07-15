Ad Albissola sarà più semplice fare un bagno in mare per chi ha difficoltà motorie grazie a “Person AlVaro”

Albissola Marina. Sensibilità. Superare le barriere. Così la spiaggia e il mare diventano davvero per tutti. Ed entrare in acqua, da oggi, sarà ancora più semplice grazie a “PersonAlVaro”, il cingolato anfibio semovente ideato per consentire alle persone con difficoltà motorie di raggiungere in totale autonomia gli arenili potendo inoltre entrare direttamente in mare per fare il bagno. Un passo prezioso compiuto dall’amministrazione, dal sindaco Gianluca Nasuti e dall’assessore Roberto Bragantini.

L’acquisto, reso possibile grazie al progetto Bandiera Lilla: Albissola Marina è un comune certificato e ha ottenuto questo riconoscimento che premia i comuni italiani per l’attenzione e i servizi dedicati al turismo accessibile. Una realtà che rientra in “Viaggi senza barriere, tra mare, ceramica e storia”, un’iniziativa di cui il Comune di Savona è capofila, finanziata da un bando di Regione Liguria.

La presentazione nella spiaggia libera attrezzata comunale “Le Vele”, dove il mezzo sarà attivo, con le autorità cittadine, e le associazioni impegnate nell’assistenza delle persone con disabilità, i proprietari degli stabilimenti balneari e gli amministratori di altre realtà che fanno parte del progetto. Sensibilità. Pensare a tutti. “Versatile, elettrico, di facilissimo utilizzo. – spiega a Ivg, l’assessore alle Spiagge e al Demanio, Roberto Bragantini – Siamo molto contenti perché alle parole, preferiamo i fatti”.