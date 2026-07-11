Ad Albisola Superiore il seminario Oligreen sulla difesa innovativa dell’olivo in Liguria

Albisola Superiore. Qualche giorno fa presso l’auditorium comunale di via Alla Massa ad Albisola Superiore si è tenuto un interessante seminario sulle tecniche innovative di difesa dell’olivo a livello regionale.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore all’agricoltura Calogero Sprio in collaborazione con l’albisolese Marco Venturino, referente ligure della Scuola di potatura Olivo fondata da Giorgio Pannelli, e dal Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga.

“Dopo anni dedicati alla realizzazione di nuovi spazi come gli Orti Sociali – afferma l’Assessore Calogero Sprio – finalizzati all’incremento dell’attività agricola ed allo sviluppo di opportunità a livello sociale negli ultimi anni ho ritenuto di dedicare attenzione anche all’offerta di momenti formativi”.

“In questo caso – prosegue l’Assessore Sprio – la relazione è stata tenuta dal dott. Giovanni Minuto, Direttore del CeRSAA, il quale con molta chiarezza e concretezza ha descritto una serie di strategie innovative volte alla difesa dell’olivo in Liguria e all’incremento della produttività degli uliveti presenti sul nostro territorio; fra i tanti concetti esposti si è parlato della risposta al freddo (danni da gelate, aborto floreale e partenocarpia diffusa), gestione della siccità estiva e sulle strategie di intervento mirato al contrasto della cascola. Era presente all’incontro, ed è intervenuto, anche il dr. Walter Orsi, Segretario dell’Ordine regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Liguria”.

“La partecipazione all’evento è stata forte, segno di un marcato interesse da parte della popolazione, ed in particolare di coloro che praticano queste attività, di acquisire nuove conoscenze e competenze. Negli ultimi anni – conclude Sprio – abbiamo avuto la possibilità di offrire ai nostri concittadini delle interessanti opportunità formative grazie alla preziosa collaborazione con la Società Agricola ‘La Spesa’ di Albissola Marina, con il Centro di Formazione triennale per Operatore Agricolo Is.For.Coop di Varazze e con l’albisolese Marco Venturino. Sono lieto di aver potuto avviare questa nuova collaborazione con un ente che ritengo prestigioso come il CeRSAA di Albenga che, grazie a fondi regionali, ha potuto offrire una proposta formativa di livello davvero elevato”.