Ad Albisola arriva “La notte delle stelle”, una serata a sostegno della disabilità infantile

Albisola superiore. Appuntamento lunedì 10 agosto per una grande serata di beneficienza aperta a tutti presso Il Giardino di Viola ad Albissola Superiore, un’evento pensato per unire divertimento, condivisione e solidarietà organizzato dall‘associazione “Amici di Viola ODV”.

L’associazione Amici di Viola ODV nasce a settembre 2025 dalla volontà dei genitori di Viola, una bambina affetta da rarissima patologia, con l’obiettivo di trasformare un percorso difficile in una rete di aiuto concreta.

L’associazione è stata creata per sostenere Viola nelle sue cure e terapie, ma anche per dare vita a progetti rivolti ad altre famiglie che affrontano la disabilità infantile. “Amici di Viola è una realtà fatta di vicinanza, impegno e condivisione, che cresce grazie al supporto di tutte le persone che scelgono di contribuire.” spiegano i rappresentanti dell’associazione.