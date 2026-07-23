Ad Albisola arriva “La notte delle stelle”, una serata a sostegno della disabilità infantile

Albisola superiore. Appuntamento lunedì 10 agosto per una grande serata di beneficienza aperta a tutti presso Il Giardino di Viola ad Albissola Superiore, un’evento pensato per unire divertimento, condivisione e solidarietà organizzato dall‘associazione “Amici di Viola ODV”.
L’associazione Amici di Viola ODV nasce a settembre 2025 dalla volontà dei genitori di Viola, una bambina affetta da rarissima patologia, con l’obiettivo di trasformare un percorso difficile in una rete di aiuto concreta.
L’associazione è stata creata per sostenere Viola nelle sue cure e terapie, ma anche per dare vita a progetti rivolti ad altre famiglie che affrontano la disabilità infantile. “Amici di Viola è una realtà fatta di vicinanza, impegno e condivisione, che cresce grazie al supporto di tutte le persone che scelgono di contribuire.” spiegano i rappresentanti dell’associazione.
Il programma della serata prevede prevede: una corsa goliardica (beer run) con ritrovo alle 18.30; una lezione di yoga con bagno di campane al quarzo, in collaborazione con l’insegnante Francesca Mancuso dalle 18.30 e, a seguire, per tutti un apericena sotto le stelle, con tavoli e posti a sedere, per trascorrere insieme una piacevole serata estiva.
L’intero ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere sia i progetti dell’associazione Amici di Viola ODV sia parte delle terapie di Ivan, il liceale ligure che dal 2023 lotta per recuperare dalla cerebrolesione acquisita derivata da un arresto cardiaco che lo ha colpito nel 2023 qualche giorno dopo un incidente in scooter.