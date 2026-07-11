Ad Albenga il coordinamento provinciale di Forza Italia. Vaccarezza: “Incontro molto partecipato”

Albenga. Si è svolta ieri ad Albenga la riunione del Coordinamento Provinciale di Forza Italia.

“È stato un incontro molto partecipato, che sottolinea l’importanza di questo momento per tutto il territorio. Tanti gli argomenti al centro del confronto: dal recente Congresso regionale del 4 luglio, che ha segnato un importante punto di ripartenza, ai risultati raggiunti, ai programmi per la stagione autunnale, fino allo sguardo rivolto alle prossime Elezioni Amministrative del 2027. È stata, inoltre, un’ottima occasione per accogliere ufficialmente nel gruppo i nuovi ingressi, figure di valore che hanno scelto di sposare il progetto”, Afferma Angelo Vaccarezza, nominato da pochi giorni vice segretario regionale di Forza Italia.

“Vedere la squadra crescere, unita e determinata nel perseguire obiettivi condivisi, è la conferma della forza del nostro movimento”, ha concluso Vaccarezza.