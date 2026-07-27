Ad Alassio la presentazione di “Da Cavour alla Repubblica nella storia d’Italia” di Pier Franco Quaglieni

Alassio. Domenica 9 agosto alle 21.15 in piazza Libertà ad Alassio (davanti al municipio) si terrà la presentazione di “Da Cavour alla Repubblica: i rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d’Italia” di Pier Franco Quaglieni (Edizioni Pedrini).

Il volume tratta diversi temi: la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia; la storia del separatismo liberale e laico tra la sfera politica e quella religiosa; la storia del Concordato del 1929 voluto da Mussolini che portò alla Conciliazione tra le due sponde del Tevere diventato “più stretto”, parafrasando Spadolini. Il libro affronta anche: il tema dei Patti Lateranensi inseriti nella Carta Costituzionale repubblicana del 1948; l’abrogazione del Concordato proposta da Marco Pannella; la revisione dei Patti Lateranensi del 1984 voluta da Bettino Craxi. Il saggio chiarisce anche il tema della laicità e del laicismo intesi non solo come fatto politico, ma anche in termini culturali e filosofici fino a considerare la società multireligiosa e i possibili rapporti conflittuali con l’Islam. Il libro offre valutazioni storiche, giuridiche e politiche che partono da punti di vista diversi, attuando la pratica della laicità.

Dialoga con l’autore Gianni Oliva.

Pier Franco Quaglieni, giovanissimo, è stato, con Arrigo Olivetti e Mario Soldati, tra i fondatori del Centro “Pannunzio”. Giornalista, docente e saggista di Storia contemporanea, è autore di molti saggi storici. Appartenente ad una famiglia di tradizioni militari e diplomatiche, è laureato in Scienze Storiche. È stato Vice Presidente della International Federation of Free Culture di Londra e Presidente Nazionale della F.I.D. Federazione Italiana Docenti. È stato insignito dal Presidente della Repubblica del Cavalierato di Gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica, massima onorificenza dello Stato. È decorato della Medaglia d’oro di I classe di Benemerito della scuola, della cultura e dell’arte. E’ Presidente dei Premi “Mario Pannunzio” e “Mario Soldati” e presiede la giuria del premio di Alta Gastronomia “Mario Soldati”. E’ stato per molti anni Vice Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Da citare sono i suoi libri su Pannunzio, Cavour, “Figure dell’Italia Civile (2017), “Grand’Italia (2018), “Mario Soldati. La gioia di vivere” (2019). Ha vinto molti premi tra cui il “Voltaire”, il “Tocqueville”, il “Venezia”, il “Cavour Italia”, il “Prezzolini”, il “Malraux”, il “Diderot”.