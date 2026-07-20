Ad Alassio attesi Paolo Mieli, Sandro Veronesi, Cristina Rava e un grande tributo ai Queen

Prosegue nella Città del Muretto il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Alassio, con una nuova settimana ricca di appuntamenti dedicati alla musica, alla cultura, all’arte, all’intrattenimento e alla tradizione. Un programma articolato che spazia dalla musica dal vivo agli incontri letterari, dalle mostre alle iniziative per bambini, dalle serate danzanti alle occasioni dedicate al benessere, fino alle celebrazioni religiose e alle tradizioni dei borghi.

La settimana si apre martedì 21 luglio, alle 21.15 in Piazza della Libertà, con un’edizione speciale di “Alassio di Venerdì”, dedicata alla presentazione del libro Strano, molto strano di Cristina Rava.

Mercoledì 22 luglio, alle 21.15, in Piazza Partigiani, è atteso l’incontro con lo scrittore Sandro Veronesi, che presenterà il suo ultimo libro Caducità, in un appuntamento sotto forma di spettacolo che unisce letteratura e musica. Vincitore per ben due volte del Premio Strega, Veronesi torna così ad Alassio con un nuovo lavoro che rappresenta una sorta di atlante della sua narrativa, raccogliendo racconti e temi che hanno caratterizzato la sua lunga carriera letteraria.

Sempre mercoledì, dalle 17 alle 24 in Piazza Airaldi e Durante, spazio anche ad “Arte in Piazza”, a cura dell’Associazione Artigianalmente. Alle 21, al Parco San Rocco, appuntamento invece con una nuova serata danzante latino-americana.

La musica sarà grande protagonista giovedì 23 luglio, alle 21.30 in Piazza Partigiani, con una nuova serata della rassegna “Alassio sotto le stelle”, che vedrà questa settimana protagonista la band “The Royal Call – Queen Tribute” con un grande omaggio alla musica dei Queen. Il pubblico potrà ripercorrere insieme alla band la straordinaria carriera del fantastico quartetto inglese e l’insuperabile estro di Freddie Mercury, attraverso i più grandi successi senza tempo dei Queen. Gli abiti più iconici e il suono inconfondibile della Red Special contribuiranno a rendere lo spettacolo un’esperienza capace di restituire sul palco l’energia, il carisma e la forza di una delle band più amate della storia della musica. Sul palco Claudio Pietropaoli alla voce e chitarra acustica, Massimo Rotondo alla chitarra e backing vocals, Andrea Balestrieri alla batteria e backing vocals, Alessio Terrinoni al pianoforte, tastiere e backing vocals e Giorgio Robbiano al basso elettrico.

Nel pomeriggio di giovedì, alle 17.30, torna anche l’appuntamento con Bhakti Summer Yoga, nel piazzale panoramico di Santa Croce: lezioni all’aria aperta per rigenerare corpo e mente, immersi nella tranquillità della collina. Gli appuntamenti proseguiranno anche domenica 26 luglio alle 8 e giovedì 30 luglio alle 17.30. È necessario portare con sé un tappetino e indossare abbigliamento comodo. Le lezioni sono a pagamento e il tesseramento potrà essere effettuato in occasione della prima partecipazione.

Venerdì 24 luglio, alle 21.15 in Piazza della Libertà, nuovo appuntamento con “Alassio di Venerdì”, per la presentazione del libro Vento fresco di Battista Gardoncini. Alle 21, nella Parrocchia Santa Maria Immacolata, prosegue invece la rassegna “Note d’organo nel Borgo 2026”, con il concerto d’organo del Maestro Giorgio Piovano.

Altro grande appuntamento culturale della settimana è in programma sabato 25 luglio, alle 21.30 in Piazza Partigiani, con la 20ª edizione del Premio Alassio per l’Informazione Culturale, nell’ambito del Festival Ligyes 2026. Il prestigioso riconoscimento sarà conferito quest’anno a Paolo Mieli, autorevole giornalista, storico e protagonista del dibattito culturale italiano. In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’ex Chiesa Anglicana.

Nel fine settimana, sabato 25 e domenica 26 luglio, torna inoltre la sempre molto attesa Festa dell’Estate, organizzata dalla SOMS di Solva, presso il piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale, con le specialità della tradizione, a partire dalle rinomate “Biscette”.

Domenica 26 luglio, alle 5.15, il Pontile Bestoso ospiterà il suggestivo Concerto all’Alba – “Rock is Woman”. Il Gruppo Caronte, con violino, violoncello, pianoforte e voce, proporrà un repertorio pop e rock dedicato alle grandi interpreti femminili della musica, in uno scenario unico al sorgere del sole.

Sempre domenica, spazio alla tradizione con i festeggiamenti in onore di Sant’Anna. Dalle ore 8.00, la tradizionale fiera animerà Via Diaz con le bancarelle, mentre alle 20.30 partirà la solenne processione per le vie cittadine, seguita dalla celebrazione della Santa Messa.

Per gli amanti dell’arte, prosegue fino al 6 novembre l’esposizione delle opere Immagina un Mondo Nuovo e L’amore genera vita di Andrea Roggi presso il Muretto di Alassio e sul Pontile Bestoso. L’esposizione, curata dalla Galleria Ravagnan di Venezia, si svolge nell’ambito del Festival Ligyes 2026. Questa esposizione fa parte del progetto “Mare Nostrum”, che ha preso il via il 27 marzo a Portofino, è proseguito a Genova il 7 maggio e ha raggiunto Alassio il 6 giugno, portando lungo la costa ligure le sculture di Andrea Roggi, in un percorso che mette in relazione mare, materia, luce e territorio.

Prosegue inoltre fino al 10 agosto la prima delle tre mostre in programma negli spazi della storica Galleria Berrino di Via Cavour 10, nell’ambito del progetto “Alassio Città degli Artisti”, promosso dall’Associazione Archivio Mario Berrino e ideato e realizzato dall’Associazione Città degli Artisti, con il patrocinio del Comune di Alassio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. La mostra, curata da Nicola Bigliardi, è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24, escluso il martedì, con ingresso libero. Protagonisti sono il duo Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli.

La proposta culturale di Alassio trova inoltre concreta espressione nelle Pinacoteche cittadine, che per tutta l’estate sono aperte al pubblico con i rispettivi orari di visita: la Richard West Memorial Gallery & English Library, in Viale Hanbury 77, visitabile il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 17 alle 19, e la Pinacoteca Carlo Levi, con sede nel seicentesco Palazzo Morteo in Via Gramsci 58, aperta il lunedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12.

Gli appuntamenti della settimana dedicati ai più piccoli – Giovedì 23 luglio, alle ore 17, la Biblioteca Civica R. Deaglio propone il consueto appuntamento settimanale con le letture animate, dedicato in questa occasione a Viaggio intorno al pomodoro: questo il titolo dell’albo illustrato, scritto da Sarah Pellizzari Rabolini, pubblicato da Coccole Books e realizzato in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, che racconta ai più piccoli la storia del pomodoro, dalle sue origini sudamericane fino al suo arrivo in Europa nel 1492.

Venerdì 24 luglio, alle ore 17.30, nell’ambito del progetto “Alassio Città degli Artisti” si svolgerà l’iniziativa “Un Muretto di colori”, workshop creativo all’aperto ideato e promosso dall’Archivio Mario Berrino. L’iniziativa, dedicata ai bambini, si svolgerà nei pressi del Muretto di Alassio e rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo dell’arte attraverso il gioco e la sperimentazione, lasciando spazio alla fantasia e all’immaginazione.

È invece già tutto esaurito l’appuntamento con il Laboratorio di pasticcioneria in programma mercoledì 22 luglio dalle 16 alle 17 presso il social bar Non Uno Meno al quarto piano della Biblioteca Civica R. Deaglio.