Acqua salata ad Andora: ultimi giorni per chiedere il risarcimento a Rivieracqua.

Andora. Mancano pochi giorni alla scadenza del 25 luglio, termine ultimo per presentare la domanda di risarcimento a Rivieracqua S.p.A. ai sensi dell’accordo di conciliazione sottoscritto con l’azienda a seguito della vicenda dell’acqua salata e non potabile erogata ad Andora.

Assoutenti Liguria rivolge un appello a tutti gli utenti interessati: affrettatevi, non lasciate cadere questa occasione. L’accordo consente di chiudere in via conciliativa un lungo contenzioso e di ottenere il rimborso di quanto dovuto senza ricorrere al giudice, in attuazione dei diritti degli utenti riconosciuti anche dal Tribunale di Savona con la pronuncia del dicembre 2025.

Presentare la domanda è semplice: il modulo è scaricabile dal sito di Assoutenti Liguria (www.consumatoriliguria.it) e può essere ritirato anche presso lo sportello consumatori di Palazzo Tagliaferro ad Andora, dove gli operatori sono a disposizione per assistere gli utenti nella compilazione e nella presentazione della richiesta.

Dopo il 25 luglio non sarà più possibile aderire all’accordo: “invitiamo quindi tutti gli utenti che hanno subito i disservizi a non aspettare gli ultimi giorni e a presentare subito la propria domanda di risarcimento”, così Furio Truzzi – Presidente Assoutenti Liguria.