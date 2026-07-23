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Attimi di paura

Accusa un malore in spiaggia a Spotorno: soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale

Si tratta di un uomo sulla sessantina: fondamentale l’intervento di bagnini, dei militi della Croce Bianca di Spotorno e del personale medico del 118

ambulanza automedica 118

Spotorno. Attimi di paura a Spotorno, nella mattinata odierna, dove un uomo sulla sessantina ha accusato un malore improvviso. È successo poco prima di mezzogiorno. 

Si trovava sulla spiaggia, quando si è accasciato. È stato soccorso in prima battuta dai bagnini, poi dai militi della Croce Bianca di Spotorno e dal personale medico del 118. 

Momenti concitati, con diversi tentativi di rianimazione che, per fortuna, sono andati a buon fine, anche se le sue condizioni, stando a quanto riferito, restano gravi. 

È stato poi intubato, caricato in ambulanza e accompagnato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

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