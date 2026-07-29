Accusa un malore a 200 metri dalla riva: 86enne salvata dai bagnini a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Intervento dei bagnini e dei sanitari questa mattina a Borghetto Santo Spirito per soccorrere una donna, di 86 anni, che ha accusato un malore quando si trovava a circa 200 metri dalla riva.

A lanciare l’allarme è stato un ragazzo a bordo di un sup che, dopo aver notato la donna in difficoltà, si è sbracciato.

I primi a intervenire sono stati i bagnini Marco Sorrentino, in servizio ai Bagni Milly, e Francesco Pagnotta, dei vicini Bagni Irene. Hanno raggiunto la donna con il moscone e una volta stabilizzata l’hanno riportata a riva.

Sulla spiaggia sono intervenuti prontamente i militi della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito insieme al personale del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata all’ospedale Santa Corona in codice giallo per i controlli del caso.