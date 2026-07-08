Accusa malore mentre nuota al largo di Loano: bagnante tratta in salvo e soccorsa dal titolare dei Bagni Kursaal Marco Zappa

Loano. E’ stata trasferita d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure la bagnante che, questo pomeriggio, ha accusato un malore sul litorale di Loano.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 nello specchio acqueo antistante i Bagni Kursaal, quando una donna si è sentita male mentre stava nuotando al largo.

Resosi conto di quanto stava accadendo, Marco Zappa, titolare e bagnino dei Kursaal, si è subito attivando: dopo aver raggiunto la bagnante col “moscone” e averla riportata a terra, ha iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare.

Nel frattempo sul posto sono intervenute l’automedica del 118, la Croce Rossa di Loano e gli uomini della capitaneria di porto.

Testimone dell’accaduto il sindaco di Loano Luca Lettieri: “Oggi ho assistito personalmente a una scena che difficilmente dimenticherò. Sono stati attimi drammatici, che Marco ha vissuto con grande professionalità, sangue freddo e straordinaria umanità”.

“A Marco desidero rivolgere, a nome mio e dell’intera città di Loano, il più sentito ringraziamento. Il suo gesto ci ricorda quanto sia fondamentale il ruolo dei bagnini, custodi della sicurezza delle nostre spiagge, preparati ad affrontare anche le situazioni più estreme. Un sincero grazie va anche a tutti gli operatori del sistema di emergenza intervenuti con tempestività e professionalità. Oggi Marco Zappa ha dato una lezione di coraggio, altruismo e spirito di servizio. Loano è orgogliosa di lui”.