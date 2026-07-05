Accoltellamento al Prolungamento: l’uomo ferito operato d’urgenza

Savona. E’ stato operato d’urgenza e poi sarà trasferito in rianimazione in prognosi riservata l’uomo rimasto ferito gravemente dopo l’accoltellamento a Savona oggi pomeriggio. L’episodio si è verificato intorno alle 15.30 nella spiaggia libera del Prolungamento.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, due pattuglie dei carabinieri, due della polizia e la guardia costiera.

Secondo le prime testimonianze la lite si sarebbe generata da un gruppetto di uomini in spiaggia che si trovavano in un accampamento di fortuna. L’aggressore avrebbe ferito gravemente un altro uomo colpendolo all’addome e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga in direzione ponente.

Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei bagnanti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non è ancora chiara la nazionalità delle persone coinvolte: il ferito, di età apparentemente tra i 30 e i 40 anni, potrebbe essere nordafricano, mentre secondo alcuni testimoni l’aggressore potrebbe essere un italiano.

Non è il primo episodio di cronaca che si verifica in questa zona: l’ultimo risale al 20 giugno.