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Polemica

Accoltellamento al Prolungamento, Lega Savona: “La giunta deve ammettere il fallimento sulla sicurezza”

"La priorità è garantire la sicurezza e l'incolumità di chi decide di passare un pomeriggio in serenità"

Polizia Stato Volanti Prolungamento

Savona. “Mentre dal Comune era stata più volte annunciata la creazione della spiaggia libera attrezzata sottostante il piazzale Eroi dei Due Mondi al Prolungamento, è di ieri l’ennesimo episodio di violenza avvenuto in pieno giorno davanti a molte persone che stavano trascorrendo una giornata di mare in tranquillità”. Lo dice in una nota la Lega di Savona.

La sezione savonese della Lega sottolinea che “la priorità è garantire la sicurezza e l’incolumità di chi a Savona decide di passare un pomeriggio di sole in totale serenità, senza dover assistere a episodi di violenza da parte di soggetti accampati abusivamente sull’arenile”.

“Questa amministrazione deve ammettere il proprio fallimento alla voce ‘Sicurezza’. Dopodiché il primo cittadino Marco Russo sarà libero di dichiarare che Savona è una città turistica, ma da parte nostra continueremo a pretendere chiare garanzie sull’accoglienza e il controllo della nostra città”, concludono dalla Lega cittadina.

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