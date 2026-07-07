Accoltellamento a Savona, all’origine la lite per un posto sulla spiaggia libera del Prolungamento

Savona. L’occupazione di una piccola porzione della spiaggia libera accanto a piazzale Eroe dei Due Mondi. Sarebbe questo il motivo all’origine della lite sfociata poi nell’accoltellamento avvenuto domenica pomeriggio (5 luglio) sulla spiaggia del Prolungamento, a Savona, e costato la vita al 37enne marocchino Yassine Mirinioui.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo e della sezione Operativa del comando provinciale di Savona, in collaborazione con il personale della Squadra Mobile di Milano e Savona, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino italiano 52enne, senza fissa dimora, ritenuto il responsabile dell’omicidio.

Le indagini, sviluppate dai carabinieri del comando Provinciale di Savona e coordinate dalla Procura di Savona, hanno consentito di ottenere un identikit dell’autore del delitto attraverso le analisi di ore di registrazione degli impianti di videosorveglianza insistenti nella zona del fatto e l’audizione di alcune persone che avevano assistito ai fatti.

Il fermato, Renato Mastroianni, fuggito dopo il fatto utilizzando mezzi pubblici, si è costituito ieri a Lambrate, dopo aver contattato il centralino della Questura di Savona: il cui personale lo ha trattenuto al telefono fino all’arrivo delle Volanti della Questura di Milano.

I militari del comando provinciale di Savona, quindi, si sono recati a Milano per dare esecuzione al fermo unitamente alla Squadra Mobile della Questura, a conclusione dell’attività investigativa svolta nei giorni precedenti.

Al termine delle formalità di rito, il fermato è stato associato al carcere di San Vittore, a disposizione del pubblico ministero di Milano competente per la richiesta di convalida del fermo al Gip.

All’esito della procedura per l’eventuale convalida gli atti saranno trasmessi per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Savona.