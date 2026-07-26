Accoltellamento a Loano, il giovane sottoposto ad intervento: ricoverato in prognosi riservata a Santa Corona

Loano. E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico A.K., il giovane classe 2008 di origine albanese che, ieri sera, è stato raggiunto da una coltellata all’addome a Loano.
Il fatto si è verificato poco prima delle 23 in piazza Cadorna. Secondo quanto riferito, il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente nella parte bassa dell’addome.
A prestare i primi soccorsi sono stati i militi della Croce Rossa di Loano, già presenti sul posto per la manifestazione CarnevaLoa Summer Edition. Sul posto è inoltre intervenuta l’automedica Sierra 4.
Il 17enne è stato portato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.
Ora si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.