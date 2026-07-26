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Operazione

Accoltellamento a Loano, il giovane sottoposto ad intervento: ricoverato in prognosi riservata a Santa Corona

Il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente nella parte bassa dell'addome

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Foto d'archivio

Loano. E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico A.K., il giovane classe 2008 di origine albanese che, ieri sera, è stato raggiunto da una coltellata all’addome a Loano.

Il fatto si è verificato poco prima delle 23 in piazza Cadorna. Secondo quanto riferito, il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente nella parte bassa dell’addome.

A prestare i primi soccorsi sono stati i militi della Croce Rossa di Loano, già presenti sul posto per la manifestazione CarnevaLoa Summer Edition. Sul posto è inoltre intervenuta l’automedica Sierra 4.

Il 17enne è stato portato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Ora si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

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