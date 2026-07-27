Accoltellamento a Loano, il 17enne non è in pericolo di vita: proseguono le indagini dei carabinieri

Pietra Ligure. Non è più in pericolo di vita, anche se resta ricoverato in prognosi riservata a Santa Corona, il giovane di 17 anni che sabato sera è stato accoltellato a Loano.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata una lite per futili motivi, poi degenerata in violenza.

I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e stanno raccogliendo elementi utili a stabilire i contorni e la dinamica della vicenda.

Il fatto si è verificato poco prima delle 23 in piazza Cadorna. Secondo quanto riferito, il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente nella parte bassa dell’addome.

A prestare i primi soccorsi sono stati i militi della Croce Rossa di Loano, già presenti sul posto per la manifestazione CarnevaLoa Summer Edition. Sul posto è inoltre intervenuta l’automedica Sierra 4.

Il 17enne è stato portato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso e, nella notte, è stato sottoposto a un delicato intervento.