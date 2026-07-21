Abbandono degli animali e sostegno ai piccoli Comuni, Bozzano (Noi Moderati): “Ora serve un fondo dedicato”

Liguria. Nel corso del consiglio regionale tenutosi oggi, Alessandro Bozzano (Noi Moderati) ha chiesto alla giunta di dare seguito all’ordine del giorno 58, “Istituzione di un fondo a sostegno dei comuni per le spese di cura dei randagi e iniziative finalizzate alla loro adozione”, approvato all’unanimità dal consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2025.

Bozzano ha ricordato che il documento prevedeva di istituire un fondo per l’erogazione di contributi una tantum ai Comuni inferiori a 10.000 abitanti contro l’abbandono e il randagismo per incentivare le adozioni di animali d’affezione per prevedere una prima visita veterinaria gratuita.

L’assessore alla tutela degli animali d’affezione Simona Ferro ha ricordato che con la legge di bilancio 2024 la Regione aveva stanziato 500mila euro per garantire la prima visita gratuita dal veterinario per gli animali adottati, ma che, successivamente, le necessità della sanità ligure avevano richiesto l’utilizzo di quello stanziamento. L’assessore ha annunciato che sono stati chiesti nuovi fondi, in particolare per la prevenzione al randagismo e il sostegno agli anziani proprietari di animali d’affezione per le cure veterinarie. Ferro ha aggiunto che ATS Liguria ha avviato un confronto per l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo a rimborso delle spese sostenute e ha annunciato che nella imminente seduta di bilancio si potrà dare corso alle richieste dell’ordine del giorno.

“Accolgo con soddisfazione gli interventi illustrati dal vicepresidente Simona Ferro a sostegno del benessere animale, ma è fondamentale completare questo percorso con l’istituzione di un fondo regionale dedicato ai piccoli Comuni, che ogni giorno affrontano i costi legati agli abbandoni e al randagismo, un fenomeno che durante l’estate registra purtroppo un forte incremento”, ha detto Bozzano.

“Sono iniziative importanti, che dimostrano una crescente attenzione verso il benessere animale e il sostegno alle adozioni – prosegue Bozzano –. Allo stesso tempo, ritengo però necessario affiancare a queste misure il fondo che avevo proposto con l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio regionale, dando quindi attuazione a quanto deciso in aula. I piccoli Comuni continuano infatti a sostenere spese significative per garantire ricovero, cura e tutela agli animali abbandonati e meritano un supporto concreto da parte della Regione”.