A10, tamponamento tra Savona e Spotorno: 6 km di coda

Savona. Tamponamento questa mattina sull’autostrada A10,, in direzione Francia, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.55 al chilometro 50+500, all’interno della galleria Fornaci. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croce Rossa di Vado Ligure.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che si è concluso senza feriti e nessuna persona trasportata in ospedale.

Diversi i disagi alla viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente, dove sono presenti attualmente 6 chilometri tra Savona e Spotorno in direzione Francia.

La situazione del traffico è in aggiornamento.