A10, tamponamento tra due auto tra Albenga e Andora: traffico in tilt

Albenga/Andora. Tamponamento tra due auto questo pomeriggio (1 luglio) sulla A10, nel tratto compreso tra Albenga e Andora (al chilometro 91+000) in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti il nucleo operativo autostrade oltre ad un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga ma i protagonisti dell’accaduto hanno rifiutato il trasporto in ospedale. E’ ancora in fase di accertamento però l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento in cui stiamo scrivendo (ore 17.45) sulla A10 ci sono 5km di coda tra Albenga e Andora proprio a causa dello scontro.