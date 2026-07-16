A10, incidente tra Savona e Spotorno: disagi alla viabilità e 6 km di coda

Savona/Spotorno. Incidente nella tarda mattinata di oggi (16 luglio) sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia, all’altezza del chilometro 51+036.
Secondo le prime informazioni, un veicolo sarebbe finito contro le pareti di una galleria dopo aver perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.
Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Oro Mare Sezione di Savona, una pattuglia della Polizia Stradale e il Nucleo Operativo Autostradale.
L’incidente sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Al momento il portale Concessioni del Tirreno segnala circa 6 chilometri di coda tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia.
Il guidatore, trentatreenne è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.