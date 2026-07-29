A10, gomma di un’ambulanza scoppia durante il trasporto di un paziente: incidente a Vezzi Portio

Vezzi Portio. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, dove un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre stava trasportando un paziente. L’episodio si è verificato all’altezza di Vezzi Portio, al chilometro 54+700, in direzione Ventimiglia.

Secondo le prime informazioni, il mezzo di soccorso stava percorrendo l’autostrada quando un pneumatico sarebbe improvvisamente scoppiato. Il cedimento della gomma avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo, che è quindi rimasto coinvolto nell’incidente.

A bordo si trovava un paziente che, in seguito al violento impatto, avrebbe riportato un aggravamento delle proprie condizioni. Per questo motivo è stato preso in carico da un secondo mezzo di soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti ulteriori mezzi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti, oltre al Nucleo Operativo Autostrade, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza il tratto interessato. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico, con diversi chilometri di coda tra Spotorno e Feglino, in direzione Ventimiglia.