A Varazze piazza Bovani diventa una pista da ballo liscio sotto le stelle

Varazze. Stasera si danza con la rassegna “Solaro in Ballo” che prosegue con successo. Ballo liscio, come ogni martedì in piazza Bovani che diventerà una grande pista da ballo sotto le stelle.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Varazze nell’ambito del ricco calendario della Summer Experience 2026, sta richiamando residenti e turisti accomunati dalla passione per la musica dal vivo e dal desiderio di trascorrere serate all’insegna del divertimento e della convivialità.

L’appuntamento di questa sera, martedì 7 luglio, prenderà il via alle ore 21.15 e vedrà protagonista l’Orchestra Graziano Cianni, pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio capace di far ballare gli appassionati del liscio, dei balli di gruppo e della musica da sala.

L’obiettivo è valorizzare piazza Bovani come luogo di incontro e socialità durante l’estate, offrendo ogni settimana spettacoli gratuiti con alcune delle orchestre più apprezzate del panorama nazionale.

L’ingresso è libero. L’invito è rivolto a cittadini, turisti e appassionati di tutte le età: l’appuntamento è questa sera per una nuova serata di musica, ballo e allegria nel cuore dell’estate varazzina.