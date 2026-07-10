A Vado Ligure l’assemblea pubblica della Filctem-Cgil: al centro la proposta di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti

Vado Ligure. E’ in programma lunedì 13 luglio presso il Centro Nautico Vadese di Lungomare Matteotti a Vado Ligure l’assemblea pubblica della Filctem-Cgil di Savona.

L’assemblea pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, sarà “un’occasione di incontro e confronto per informare e approfondire le ragioni della campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare sulla sanità pubblica e sugli appalti”, spiega il segretario Diego Novelli.

“La scelta di organizzare questa assemblea nella provincia di Savona, che è quella con l’età media più alta d’Italia e che quindi necessita di un Servizio sanitario nazionale forte, e a Vado Ligure, comune caratterizzato da una significativa presenza di realtà industriali dove il tema degli appalti è particolarmente rilevante, nasce dalla volontà di informare e coinvolgere direttamente i cittadini su due temi sui quali riteniamo sia necessario richiamare una maggiore attenzione da parte della politica”.