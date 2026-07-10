  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
13 luglio

A Vado Ligure l’assemblea pubblica della Filctem-Cgil: al centro la proposta di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti

"Per informare e coinvolgere direttamente i cittadini su due temi sui quali riteniamo sia necessario richiamare una maggiore attenzione da parte della politica"

filctem cgil

Vado Ligure. E’ in programma lunedì 13 luglio presso il Centro Nautico Vadese di Lungomare Matteotti a Vado Ligure l’assemblea pubblica della Filctem-Cgil di Savona.

L’assemblea pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, sarà “un’occasione di incontro e confronto per informare e approfondire le ragioni della campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare sulla sanità pubblica e sugli appalti”, spiega il segretario Diego Novelli.

“La scelta di organizzare questa assemblea nella provincia di Savona, che è quella con l’età media più alta d’Italia e che quindi necessita di un Servizio sanitario nazionale forte, e a Vado Ligure, comune caratterizzato da una significativa presenza di realtà industriali dove il tema degli appalti è particolarmente rilevante, nasce dalla volontà di informare e coinvolgere direttamente i cittadini su due temi sui quali riteniamo sia necessario richiamare una maggiore attenzione da parte della politica”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.