A Savona fa tappa l’evento “Spiagge della salute”, non solo attività sportive ma anche consulti medici gratuiti

Savona. Fa tappa a Savona la seconda edizione dell’evento itinerante “Spiagge della Salute”, che quest’anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, sport e divertimento.

Le varie attività avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro paese: gli arenili. A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L’appuntamento a Savona, unica tappa in Liguria, è per domenica 19 luglio ai Bagni Olimpia, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La manifestazione, promossa da ASC attività sportive confederate, in collaborazione con il sindacato italiano balneari (SIB) e con il patrocinio del ministero del lavoro e delle politiche sociali, si svolgerà in due aree distinte. All’interno del truck della salute si terranno i consulti medici gratuiti, curati da qualificati professionisti appartenenti alle società scientifiche: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l’associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), focalizza l’attenzione sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell’ associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (ADI), si concentra sui sani e corretti stili di vita, sull’importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull’impatto esercitato dall’alimentazione sulla salute della pelle.

A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: a Savona spazio a nuoto, acquagym, giochi acquatici per bambini, yoga e danza, a cura degli istruttori di amatori nuoto Savona, il cerchio dell’essere e fit dance Savona. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale A.S.C afferma: “Con questa seconda edizione di ‘Spiagge della Salute’ A.S.C. intende riaffermare il proprio impegno nel portare lo sport e la cultura del benessere al di fuori dei contesti ordinari. Sport e salute sono due mondi strettamente connessi e trasformare le spiagge in presidi di prevenzione medica, significa rendere la sanità di prossimità una realtà concreta. Siamo fieri di promuovere e sostenere questa iniziativa, un viaggio lungo le coste italiane che per noi non è soltanto un evento itinerante, ma un grande patto tra associazionismo, istituzioni, sport e sanità, volto a dimostrare che l’attività motoria, unita a corretti stili di vita, è il miglior investimento per il futuro”.

Interviene anche Antonio Capacchione, presidente nazionale SIB dicendo: “Il modello di balneazione italiana rappresenta un unicum a livello mondiale, non solo per quantità e qualità della nostra offerta, ma anche e soprattutto perché da noi gli stabilimenti balneari hanno, di fatto, sostituito le piazze delle città quali luoghi di incontro e socializzazione. L’iniziativa è stata pensata per integrare l’offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest’ultima di manifestazioni rivolte ad una clientela sempre più esigente, in cerca di nuovi stimoli e nuove soddisfazioni, fornendo al contempo una preziosa opportunità per prendersi cura della propria salute”.

LE 10 TAPPE

Pescara – Abruzzo (07 giugno); Varcaturo – Campania (14 giugno); Tarquinia – Lazio (21 giugno); Lido di Camaiore – Toscana (28 giugno); San Benedetto del Tronto – Marche (12 luglio); Savona – Liguria (19 luglio); Brindisi – Puglia (26 luglio); Chioggia – Veneto (2 agosto); Casalbordino – Abruzzo (9 agosto); Termoli – Molise (30 agosto).

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

Spiagge della Salute è un evento promosso da ASC attività sportive confederate, in collaborazione con il sindacato italiano balneari (SIB), con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il contributo scientifico dell’associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (ADI) e dell’associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), con il contributo non condizionato di Giuliani e con il supporto di Valsoia. Partner della manifestazione è Lifeguard Italia.