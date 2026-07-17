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Evento itinerante

A Savona fa tappa l’evento “Spiagge della salute”, non solo attività sportive ma anche consulti medici gratuiti

Appuntamento domenica 19 luglio, ai Bagni Olimpia, con consulti medici gratuiti, attività sportive, momenti ludici e aggregativi

Spiagge della salute 2026 savona
Spiagge della salute 2026 savona
Spiagge della salute 2026 savona
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Savona. Fa tappa a Savona la seconda edizione dell’evento itinerante “Spiagge della Salute”, che quest’anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, sport e divertimento.

Le varie attività avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro paese: gli arenili. A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L’appuntamento a Savona, unica tappa in Liguria, è per domenica 19 luglio ai Bagni Olimpia, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La manifestazione, promossa da ASC attività sportive confederate, in collaborazione con il sindacato italiano balneari (SIB) e con il patrocinio del ministero del lavoro e delle politiche sociali, si svolgerà in due aree distinte. All’interno del truck della salute si terranno i consulti medici gratuiti, curati da qualificati professionisti appartenenti alle società scientifiche: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l’associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), focalizza l’attenzione sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell’ associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (ADI), si concentra sui sani e corretti stili di vita, sull’importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull’impatto esercitato dall’alimentazione sulla salute della pelle.

A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: a Savona spazio a nuoto, acquagym, giochi acquatici per bambini, yoga e danza, a cura degli istruttori di amatori nuoto Savona, il cerchio dell’essere e fit dance Savona. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale A.S.C afferma: “Con questa seconda edizione di ‘Spiagge della Salute’  A.S.C. intende riaffermare il proprio impegno nel portare lo sport e la cultura del benessere al di fuori dei contesti ordinari. Sport e salute sono due mondi strettamente connessi e trasformare le spiagge in presidi di prevenzione medica, significa rendere la sanità di prossimità una realtà concreta. Siamo fieri di promuovere e sostenere questa iniziativa, un viaggio lungo le coste italiane che per noi non è soltanto un evento itinerante, ma un grande patto tra associazionismo, istituzioni, sport e sanità, volto a dimostrare che l’attività motoria, unita a corretti stili di vita, è il miglior investimento per il futuro”.

Interviene anche Antonio Capacchione, presidente nazionale SIB dicendo: “Il modello di balneazione italiana rappresenta un unicum a livello mondiale, non solo per quantità e qualità della nostra offerta, ma anche e soprattutto perché da noi gli stabilimenti balneari hanno, di fatto, sostituito le piazze delle città quali luoghi di incontro e socializzazione. L’iniziativa è stata pensata per integrare l’offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest’ultima di manifestazioni rivolte ad una clientela sempre più esigente, in cerca di nuovi stimoli e nuove soddisfazioni, fornendo al contempo una preziosa opportunità per prendersi cura della propria salute”.

LE 10 TAPPE

Pescara – Abruzzo (07 giugno); Varcaturo – Campania (14 giugno); Tarquinia – Lazio (21 giugno); Lido di Camaiore – Toscana (28 giugno); San Benedetto del Tronto – Marche (12 luglio); Savona – Liguria (19 luglio); Brindisi – Puglia (26 luglio); Chioggia – Veneto (2 agosto); Casalbordino – Abruzzo (9 agosto); Termoli – Molise (30 agosto).

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

Spiagge della Salute è un evento promosso da ASC attività sportive confederate, in collaborazione con il sindacato italiano balneari (SIB), con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il contributo scientifico dell’associazione italiana dietetica e nutrizione clinica (ADI) e dell’associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), con il contributo non condizionato di Giuliani e con il supporto di Valsoia. Partner della manifestazione è Lifeguard Italia.

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