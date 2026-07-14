A Savona arriva “Mossi”, la mostra della fotografa Stefania Sordi

Savona. Sarà inaugurata giovedì prossimo, 16 luglio alle 18:30, la mostra fotografica “Mossi – Il focus dalla ricerca alla visualizzazione del colore” a cura di Stefania Sordi.

Il suo progetto fotografico “Voglia di Colore” sarà visitabile fino al 28 agosto presso la sede di Banca Generali in piazza Leon Pancaldo.

Roma, Delft, Albisola Superiore: questo è il modo in cui potremmo riassumere la vita di Stefania Sordi. Per lei, la fotografia rappresenta un’ancora di salvezza e la macchina fotografica una sorta di medicina da assumere per placare l’inquietudine e il dolore.

“Voglia di Colore” è un progetto fotografico nato nel 2024 a Cervo, e sviluppatosi a Capalbio nel poetico Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle.

“Uscire e avere la macchina fotografica mi ha sempre tranquillizzato. Dopo la morte di mio padre – racconta Stefania Sordi – avevo bisogno di iniziare a spostare il focus. Come sempre la fotografia è stata la mia risposta, volevo tornare ad amare il colore, accettando il buio e la luce si possono trovare più facilmente i colori”.

Voglia di colore prosegue per la sua strada, dopo diverse esposizioni lo troviamo con foto inedite dove è chiara l’evoluzione del progetto artistico e creativo dell’artista. Presenta la mostra, Paola Gargiulo.