A Finale l’incontro “Rivoluzionare l’educazione: un nuovo modo di fare scuola oggi”

Finale Ligure. Sabato 11 luglio, dalle 17.30 alle 19.00, ai Bagni Est Finale, a Finale Ligure, si terrà “Rivoluzionare l’educazione: un nuovo modo di fare scuola oggi”, un incontro dedicato a genitori, nonni, educatori e insegnanti per esplorare un approccio educativo che mette al centro il benessere, la natura e lo sviluppo autentico dei bambini. L’incontro, a cura di Maria Ghiglino, psicologa e coordinatrice progetti educativi Libelle aps, è patrocinato dal Comune di Finale Ligure.

Nel secondo settennio di vita, il bambino attraversa una fase di sviluppo ricca e delicata, in cui la scuola è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale. Ma la scuola di oggi risponde davvero ai bisogni profondi di questa fase evolutiva? Quali sono gli elementi imprescindibili di un’educazione che sappia prendersi cura dello sviluppo sano e integrale della persona?

A partire da queste domande, l’incontro esplorerà i principi di un approccio educativo rinnovato, a partire dalla condivisione dell’esperienza di scuola all’aperto I Brottìn/Libelle aps. Verranno condivisi i timori più comuni negli adulti che si avvicinano a questo approccio, e i punti di forza che emergono ogni giorno nella pratica: una testimonianza diretta di come sia possibile fare scuola in modo diverso, oggi.

Per informazioni contattare il numero 3287133506 o inviare una mail a info@associazionelibelle.it.