A Finale Ligure CinemaForte 2026: a Forte San Giovanni quattro serate di cinema all’aperto tra animazione, cinema d’autore e grandi storie

Finale Ligure. A Finale Ligure prosegue l’estate di Forte San Giovanni con CinemaForte 2026, la rassegna di cinema all’aperto curata dall’Associazione Culturale Cinedehors, che propone quattro appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età, alternando film per famiglie, nuove produzioni italiane e internazionali e opere di autori tra i più interessanti del panorama contemporaneo.

Il programma prenderà il via venerdì 31 luglio, alle 21.15, con Lilo & Stitch, il nuovo adattamento Disney diretto da Dean Fleischer Camp, che reinterpreta in chiave live action il celebre classico d’animazione, pensato per divertire bambini e adulti.

Sabato 1 agosto sarà la volta di Gioia mia, opera prima di Margherita Spampinato: il racconto dell’estate di Nico, un bambino cresciuto in un mondo iperconnesso, ospite di una zia anziana, profondamente religiosa, che vive in una Sicilia fuori dal tempo. Lo scontro tra modernità e passato, tra ragione e religione, tra velocità e lentezza, segna l’inizio del loro burrascoso rapporto, da cui piano piano nasce un legame profondo. Il film ha ottenuto il David di Donatello 2026 come miglior regista esordiente a Margherita Spampinato e migliore attrice protagonista a Aurora Quattrocchi.

La rassegna proseguirà sabato 8 agosto con Hamnet – Nel nome del figlio, il nuovo film della regista Premio Oscar Chloé Zhao, ispirato all’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell: la storia della perdita del figlio undicenne che ha ispirato la creazione del capolavoro senza tempo di Shakespeare, Amleto. Premio Oscar 2026 come migliore attrice protagonista a Jessie Buckley.

Gran finale domenica 9 agosto con The Drama, firmato dal regista norvegese Kristoffer Borgli con Zendaya e Robert Pattinson. Pochi giorni prima delle nozze, il rapporto di una coppia viene scosso quando uno dei due partner scopre verità inquietanti sull’altro. Da quel momento, dubbi, sospetti e verità nascoste metteranno a rischio il loro futuro, costringendoli a chiedersi quanto si conosca davvero la persona che si ama.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.15 negli spazi di Forte San Giovanni, offrendo al pubblico l’occasione di vivere il fascino del cinema sotto le stelle in una delle location più suggestive del territorio.

Il biglietto per il cinema ha un costo di 5 euro ed è acquistabile direttamente in loco. In occasione delle serate di CinemaForte, il Forte sarà eccezionalmente aperto dalle 20.00 alle 23.00. Per chi lo desidera, prima dell’inizio delle proiezioni sarà quindi possibile visitare la struttura con il biglietto ordinario (€3 biglietto intero, €2 biglietto ridotto 18-25 anni, ingresso gratuito under 18).