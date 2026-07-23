A Ceriale sostituiti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti

Ceriale. Prosegue l’impegno del Comune di Ceriale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti. È stata infatti completata la sostituzione dei cassonetti presenti sul territorio comunale con nuovi contenitori, più funzionali, decorosi e idonei a garantire un servizio più efficiente per cittadini e visitatori.

L’intervento ha interessato l’intero territorio comunale, andando a risolvere una situazione che da tempo richiedeva un intervento di riqualificazione. Oltre alla sostituzione dei contenitori esistenti, l’Amministrazione comunale provvederà a installarne di ulteriori nei punti in cui si renderà necessario, così da rispondere al meglio alle esigenze delle diverse zone del paese.

L’operazione rientra in un più ampio percorso di attenzione al decoro urbano e alla qualità degli spazi pubblici, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente e incentivare comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti.

Un’importante novità riguarda anche il litorale. Nelle spiagge libere sono stati installati appositi trespoli attrezzati per la raccolta differenziata, strutture che consentiranno ai bagnanti di conferire correttamente carta, plastica e rifiuti indifferenziati anche durante la permanenza in spiaggia, contribuendo così a mantenere pulito l’ambiente costiero e a promuovere una maggiore sensibilità verso la tutela del mare.

“Il decoro di una città passa anche dalla qualità dei servizi che vengono offerti ogni giorno ai cittadini – afferma il vicesindaco con delega all’Ambiente Piercarlo Nervo –. Con questo intervento abbiamo voluto dare una risposta concreta a una richiesta che arrivava da tempo e investire in un servizio essenziale. Cassonetti nuovi e punti per la raccolta differenziata anche sulle spiagge significano un paese più ordinato, più pulito e una maggiore attenzione all’ambiente. È un risultato che potrà essere mantenuto solo con la collaborazione di tutti, attraverso un corretto conferimento dei rifiuti e il rispetto degli spazi pubblici”.